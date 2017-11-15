11 учебных заведений Сум оборудуют индивидуальными электро-теплопунктами

Согласно документу 11 учебных заведений Сум в этом году должны заключить энергосервисные договоры, предметом которых является установление установок «Индивидуальный электро-Теплопункт (УИЄТП) «Китотерм» с онлайн-управлением и мониторингом ТУ У 27.5-39349630-022: 2017).
Сделать это школы № 10, № 3, № 9, № 20, № 21, № 26, № 27, ДОУ № 8, № 12, № 18 и городской центр эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи должны уже в этом году.
Действовать энергосервисные договоры будут от шести до семи лет (по каждому учебному заведению отдельно). Средняя цена энергосервисного договора составляет около 1,3 млн гривен.
Кроме того, в документе прописаны базовый уровень и уровень сокращения потребления тепловой энергии в процентах, а также уровень сокращения потребления тепловой энергии, которого должно быть достигнуто в результате выполнения энергосервиса, за каждый год действия энергосервисного договора.
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