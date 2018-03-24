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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:5973

Жительница Шостки обокрала мать своей подруги

Рассчитывая на порядочность подруги своей дочери, 54-летняя жительница Шостки «привязала» номер ее мобильного телефона к своей банковской карте. А вскоре со счета женщины и сняла 5500 гривен.

В полицию обратилась 54-летняя жительница Шостки и сообщила о краже денег с банковской карты. Женщина рассказала правоохранителям, что в содеянном она подозревает подругу своей дочери, которая недавно брала у нее в долг деньги.

«35-летнюю подозреваемую сразу и решили проверить правоохранители, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - В содеянном женщина созналась. Она рассказала, что в тот день, когда искала у кого бы одолжить денег, встретила мать своей подруги. Та согласилась ей помочь. Наличных женщина не имела, поэтому они вместе пошли к банкомату. При попытке получения денег, автомат самообслуживания дал сбой, в результате чего пришлось обращаться в учреждение банка. Там для возобновления действия карточки понадобился мобильный женщины, который она забыла дома. Женщины договорились, что заемщица «привяжет» свой номер телефона в банковской карточке заявительницы, после чего им удалось снять 100 гривен. А потом, через несколько недель, должница вновь решила воспользоваться «услугами» матери своей подруги. И, воспользовавшись услугой «снятие наличных без карты», сняла с ее счета еще пять с половиной тысяч гривен».

И хотя подозреваемая очень сожалеет о своем поступке и уверяет, что собиралась вернуть деньги, но не успела, в полиции в отношении нее открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое уже направлено в суд. Ей грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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