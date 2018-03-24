На Сумщине за минувшие сутки разоблачила 12 краж

Так, в Белопольском районе 23-летний молодой человек, вломился на территорию частного домохозяйства и стянул с оттуда продукты питания на общую сумму 600 гривен.
А на Глуховщине 46-летний житель одного из сел района, находясь в гостях у своего отца, украл у него бензопилу. Вернули бензопилу пострадавшему уже полицейские, которые оперативно вычислили злоумышленника и нашли похищенную вещь.
Еще одну кражу, совершенную гостьей, раскрыли сумские полицейские. После обращения местного жителя в полицию с заявлением о краже мобильного телефона, правоохранители провели ряд розыскных мероприятий по установлению личности злоумышленника. Ею оказалась 45-летняя знакомая заявителя, которая в тот день гостила у него. Как и в предыдущем случае, похищенный гаджет правоохранители изъяли у злоумышленницы и вернули владельцу.
Кроме того, полиция областного центра разоблачила серию краж алкогольных напитков из местного супермаркета. Благодаря расположенным в торговых залах камерам видеонаблюдения удалось установить личность мужчины, который несколько дней подряд проносил мимо кассы по бутылке коньяка, не платя за него. Злоумышленником оказался ранее судимый за подобные правонарушения 30-летний местный житель. Только по предварительным подсчетам, своими действиями он нанес ущерб торговом заведения на сумму около 1000 гривен.
Еще две кражи раскрыли полицейские в Лебединском и Сумском районах. Там на кражах металлических изделий «погорели» двое местных мужчин 53 и 21 лет.
По всем этим фактам следователями уже открыты уголовные производства по соответствующим частям ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и предназначены первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств совершения этих правонарушений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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