До уваги споживачів послуг ТОВ «Сумитеплоенерго» ! Звертаємо Вашу увагу що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», оплата послуг здійснюється не пізніше 20 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (місяцем), якщо договором не встановлено інший строк.

Споживачам, які мають заборгованість необхідно ТЕРМІНОВО звернутись до ТОВ «Сумитеплоенерго» для врегулювання питання погашення боргу.

Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про теплопостачання», у разі відмови споживача оплачувати споживання теплової енергії заборгованість стягується в судовому порядку.

Згідно ст. 530 ЦК України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у строк (термін).

Відповідно до ч.1 ст.526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких вимог та умов – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 151 ЖК України, громадяни, які мають в приватній власності жилий будинок (квартиру), зобов'язані забезпечувати його схоронність, провадити за свій рахунок поточний і капітальний ремонт, утримувати в порядку прибудинкову територію, а відповідно до ч. 3 ст. 163 ЖК України наймач зобов'язаний своєчасно вносити квартирну плату і плату за комунальні послуги.

Відповідно до ст. 316 ЦК України право власності – це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Ст. 317 ЦК України визначено зміст права власності, а саме: власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна. Ч. 4 ст. 319 ЦК України чітко встановлює: власність зобов’язує, а згідно ст. 322 ЦК України на власника покладено тягар утримання майна: власник зобов'язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Дана стаття зобов’язує власника нести всі витрати, пов’язані з утриманням належного йому майна. До таких витрат належать витрати, пов’язані зі зберіганням майна, його ремонтом, забезпеченням збереження його властивостей тощо. Такий обов’язок власника є похідним від належних йому як абсолютному володарю правомочностей володіння, користування та розпорядження майном. Житловим законодавством встановлюється обов’язок власників житлових будинків, квартир забезпечувати утримання, ремонт, експлуатацію тощо цих об’єктів за власні кошти.

Отже, оплата комунальних послуг є обов’язковою як для власника, так і для наймача житла.

Стягнення заборгованості через судову інстанцію, відбувається за спрощеною процедурою, шляхом видачі судового наказу без судового засідання і повідомлення заявника та боржника.

Після отримання судового наказу, в разі відсутності зі сторони боржника будь-яких дій, спрямованих на добровільне виконання рішення суду, підприємство направляє до Державної виконавчої служби судовий наказ для примусового стягнення боргу, де на боржника додатково покладається виконавчий збір у розмірі 10 % від суми заборгованості.

На стадії виконання рішення суду, органом державної виконавчої служби застосовуються такі заходи як: проведення відрахувань з отримуваних доходів, зокрема із заробітної платні, пенсії, накладання арешту на транспортні засоби з послідуючим їх вилученням та реалізацією, здійснення опису та арешту рухомого майна котре знаходиться в помешканні боржника, накладання арешту на будь-яке нерухоме майно, в тому числі й на квартиру, обмеження виїзду за кордон та інші.

В зв’язку з вищенаведеним, з метою уникнення додаткових фінансових витрат (судового та виконавчого збору) під час стягнення заборгованості в примусовому порядку, ТОВ «Сумитеплоенерго» рекомендує споживачам, які мають борг, терміново його сплатити.

При відсутності можливості сплатити борг у повному обсязі, пропонуємо укласти з ТОВ «Сумитеплоенерго» договір реструктуризації заборгованості та розраховуватись за графіком.

Для отримання додаткової інформації звертайтесь за адресою м. Суми, вул. Лебединська, 7 телефони для довідок : 70-19-00, 050-407-05-68, 067-546-37-82.

З повагою, адміністрація ТОВ «СУМИТЕПЛОЕНЕРГО»