Копы задержали сумчанина, который пытался поговорить с ними используя пистолет В Сумах патрульные задержали мужчину, который во время общения с ними достал предмет, похожий на пистолет.

Происшествие случилось 2 апреля, в полночь, на улице Прокофьева. Проведя профилактическую беседу с водителем, патрульные как раз садились в служебное авто, чтобы продолжить обеспечивать общественный порядок на улицах города. В этот момент рядом проходил пешеход, имея явные признаки алкогольного опьянения, который начал нецензурной бранью выражаться в сторону полицейских.

Стражи порядка решили поговорить с гражданином. Во время непродолжительной беседы 18-летний мужчина сделал шаг назад и достал из-под пояса предмет, похожий на оружие. В дальнейшем, он сообщил, что будет по-другому общаться со стражами порядка.

Инспекторы оперативно достали табельное оружие и приказали сумчанину положить указанный предмет на землю. Как только тот выполнил команду, патрульные применили к нему наручники, после чего вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Гражданин пояснил, что данный предмет хранит для самообороны.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК. Изъятый предмет направлен на экспертизу.