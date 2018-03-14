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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59303

В Сумах отказались от рекламы в троллейбусах и автобусах

В Сумах пассажиры коммунального транспорта больше не будут читать рекламных постеров.

В КП «Электроавтотранс» отказались от размещения рекламы в салонах коммунального транспорта. Учитывая многочисленные обращения и жалобы общественности на рекламные информеры, расположенных на стекле транспортных средств, руководство предприятия приняло решение об очистке салонов от печатной продукции. Соответствующие действия были проведены работниками предприятия в 40 троллейбусах в ночь с 31 марта на 1 апреля. Сейчас специалисты профильного отдела разрабатывают новые и более современные альтернативы печатным постерам, которые бы удовлетворяли как пассажиров, так и рекламодателей ,сообщает сайт предприятия.

Экономика КП «Электроавтотранс» Реклама

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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