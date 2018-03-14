В Сумах отказались от рекламы в троллейбусах и автобусах В Сумах пассажиры коммунального транспорта больше не будут читать рекламных постеров.

В КП «Электроавтотранс» отказались от размещения рекламы в салонах коммунального транспорта. Учитывая многочисленные обращения и жалобы общественности на рекламные информеры, расположенных на стекле транспортных средств, руководство предприятия приняло решение об очистке салонов от печатной продукции. Соответствующие действия были проведены работниками предприятия в 40 троллейбусах в ночь с 31 марта на 1 апреля. Сейчас специалисты профильного отдела разрабатывают новые и более современные альтернативы печатным постерам, которые бы удовлетворяли как пассажиров, так и рекламодателей ,сообщает сайт предприятия.