В Сумах отказались от рекламы в троллейбусах и автобусах

В КП «Электроавтотранс» отказались от размещения рекламы в салонах коммунального транспорта. Учитывая многочисленные обращения и жалобы общественности на рекламные информеры, расположенных на стекле транспортных средств, руководство предприятия приняло решение об очистке салонов от печатной продукции. Соответствующие действия были проведены работниками предприятия в 40 троллейбусах в ночь с 31 марта на 1 апреля. Сейчас специалисты профильного отдела разрабатывают новые и более современные альтернативы печатным постерам, которые бы удовлетворяли как пассажиров, так и рекламодателей ,сообщает сайт предприятия.
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