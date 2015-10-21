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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Конотопские зубры стали героями проекта «Неизведанная Украина» (видео)

Конотопские зубры стали героями одной из серий проекта «Неизведанная Украина» от украинского телеканала иновещания «UATV».

В 14-минутном сюжете рассказывается о краснокнижных животных и условия их проживания. «Неизведанная Украина» - это туристический путеводитель по малоизвестным местам украинской земли, пишет ТопКонотоп.

«В Конотопе лесопосадках обитает одна из самых многочисленных популяций в Украине.

Узнав историю конотопских зубров, становится понятно, почему эти свободолюбивые гиганты не покидают пределы хозяйства. Условия проживания, созданные для зубров, не предусматривают никакой опасности, а зимой на подкормочных площадках они всегда найдут пищу. Вы увидите собственными глазами, как в Украине сохраняют и увеличивают численность, еще совсем недавно, вымирающего вида», - говорится в описании к видео.

Стоит отметить, что UATV (проектное название «иноязычной телерадиокомпания Украины» Ukraine Tomorrow») - украинский телеканал иновещания, производства ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Трансляция ведется на пяти языках: русском, украинском, английском, арабском и крымскотатарском.

Общество Зубры

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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