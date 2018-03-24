В Глухове в ямах на дорогах высадили цветы, чтобы заставить Терещенко работать (видео) В ямах на разбитых глуховских дорогах появились цветы – их высадили активисты для мэра Терещенко, чтобы напомнить о необходимости ремонтировать дороги в городе.

Видео с цветами в ямах опубликовал местный активист Павел Панков.

По словам Панкова, новые клумбы в ямах высадили для мэра, который остался без премии.

«Пока мэр Мишель отдыхает в отпуске - неизвестно, где в этот раз, но в прошлый он пляжился в Майями – глуховчане вынуждены ездить по убитым дорогам. Но мэр не спешит дороги ремонтировать. Ему важнее сегодня его премия, чтобы ездить в Майами и радовать жену. Мы считаем, что например для цветов жене мэру премия не нужна. Жену можно привезти из Киева сюда и радовать прекрасными клумбами, которые появились на дорогах», - написал Панков.

На видео видно, как активист высаживает цветы в ямах на одной из самых разбитых дорог Глухова.

«На сэкономленные премии в 800 тыс. грн мы предлагаем все таки потратить на Глухов и его жителей», - подытожил активист.

Как известно, в Глухове четвертый месяц мэр Терещенко не подписывает бюджет, который приняли депутаты. В этом бюджете не предусмотрены премии мэру и его заместителям в 800 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что ремонт дорог в Глухове – одна из самых актуальных проблем по мнению местных жителей.