На Сумщине прокурор и следователь специально посадили 3 невиновных Белопольский районный суд Сумской области рассматривает уголовное дело по обвинению бывшего прокурора прокуратуры города Сумы и следователя следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области.

Их обвиняют по ч. 2 ст. 372 УК Украины – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности соединенное с искусственным созданием доказательств или другой фальсификацией, сообщает Я и закон.

Согласно материалам дела, бывший прокурор и следователь привлекли 3 заведомо невиновных лиц, принимавших участие в Майдане в январе 2014 года, к уголовной ответственности, сфальсифицировав при этом документы.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Отметим, что следующее заседание по данному делу состоится 4 мая 2018 года.