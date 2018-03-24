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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:14265

На Сумщине прокурор и следователь специально посадили 3 невиновных

Белопольский районный суд Сумской области рассматривает уголовное дело по обвинению бывшего прокурора прокуратуры города Сумы и следователя следственного отдела Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области.

Их обвиняют по ч. 2 ст. 372 УК Украины – привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности соединенное с искусственным созданием доказательств или другой фальсификацией, сообщает Я и закон.

Согласно материалам дела, бывший прокурор и следователь привлекли 3 заведомо невиновных лиц, принимавших участие в Майдане в январе 2014 года, к уголовной ответственности, сфальсифицировав при этом документы.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Отметим, что следующее заседание по данному делу состоится 4 мая 2018 года.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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