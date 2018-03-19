В Украине "основали" День полиции

День полиции в Украине будет отмечаться 4 июля.
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины на Киевском речном вокзале, передает УНИАН.
"Я сегодня подписал указ о введении 4 июля нового профессионального праздника - Дня полиции Украины", - добавил Порошенко.
Он отметил, что это не перенос с 4 августа на 4 июля Дня полиции в Украине.
"Это не перенос, а основание, так же, как мы с вами основали новую полицию", - отметил президент.
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