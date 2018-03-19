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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57175

В Украине "основали" День полиции

Полицейские теперь смогут отмечать свой профессиональный день.

День полиции в Украине будет отмечаться 4 июля.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины на Киевском речном вокзале, передает УНИАН.

  • "Три года назад мы приняли очень непростое, но очень ответственное решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе. Качественный переход к новым правоохранительным органам, сказать окончательное "прощай" милиции советского стиля и сформировать новую украинскую полицию, которая будет иметь и имеет главное - высокое доверие украинского народа", - заявил глава государства.

"Я сегодня подписал указ о введении 4 июля нового профессионального праздника - Дня полиции Украины", - добавил Порошенко.

Он отметил, что это не перенос с 4 августа на 4 июля Дня полиции в Украине.

"Это не перенос, а основание, так же, как мы с вами основали новую полицию", - отметил президент.

Право Патрульная полиция

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