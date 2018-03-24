В Сумах пройдет «Финал четырех» футзальной второй лиги 5-6 апреля в Сумах пройдут решающие матчи чемпионата Украины по футзалу во второй лиге.

На паркете манежа СумГУ сойдутся сумской «Food Centre», роменский «Рятувальник», одесский «Эпицентр К Таирова» и «Шевченків край» с Черкасщины. В четверг пройдут полуфиналы: 17.00 «Food Centre» (Сумы) – «Епицентр К Таирова» (Одесса) 19.00 «Рятувальник» (Ромны) – «Шевченків край» (Черкасская обл.) В пятницу – финалы: 17.00 – за третье место 19.00 – за первое место.