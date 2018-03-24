В Сумах пройдет «Финал четырех» футзальной второй лиги

На паркете манежа СумГУ сойдутся сумской «Food Centre», роменский «Рятувальник», одесский «Эпицентр К Таирова» и «Шевченків край» с Черкасщины.
В четверг пройдут полуфиналы:
17.00 «Food Centre» (Сумы) – «Епицентр К Таирова» (Одесса)
19.00 «Рятувальник» (Ромны) – «Шевченків край» (Черкасская обл.)
В пятницу – финалы:
17.00 – за третье место
19.00 – за первое место.
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