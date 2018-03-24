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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:3496

В Шостке молодая женщина выпала из окна многоэтажки

Врачи борются за ее жизнь в реанимации.

3 апреля 30-летняя жительница Шостки выпала из окна на 3-м этаже. По имеющимся данным, упала на козырек у входа в здание, получила тяжелые травмы, но осталась жива.

По информации начмеда Шосткинской ЦРБ Владимира Ляха, вчера, в 22:08 «Скорая помощь» доставила в больницу женщину в тяжелом и шоковом состоянии. У нее диагностировали переломы, разрыв и повреждение внутренних органов, внутреннее кровотечение, ушибы…

Пациентку незамедлительно прооперировали, внутрибрюшное кровотечение врачам удалось остановить и общее состояние стабилизировать. Сейчас женщина в реанимации, пока без сознания. Ее состояние еще характеризуют как тяжелое, пишет Шостка.info.

Общество

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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