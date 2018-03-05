Сумчане заплатили в бюджет больше миллиарда По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, в первом квартале текущего года в Сводный бюджет поступило 1 млрд гривен.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений увеличилась на 247,4 млн грн (или на 32,8%). Государственный бюджет получил 445 млн грн, а местная казна пополнилась 556,1 млн гривен.

Наибольшая доля этих средств - 494 млн грн. приходится на налог на доходы физических лиц, 210 млн грн перечислено налога на добавленную стоимость. Налога на прибыль плательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы оплатили в сумме 67 млн грн.

В поддержку обороноспособности страны направили 35 млн грн. военного налога, что на 8 млн грн (или на 30,2%) больше суммы оплаты аналогичного периода 2017 года.

На общеобязательное государственное социальное страхование направлено 454 млн грн единого взноса, что превышает показатель прошлого года на 105 млн грн (или на 30%).