Сумчане заплатили в бюджет больше миллиарда

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений увеличилась на 247,4 млн грн (или на 32,8%). Государственный бюджет получил 445 млн грн, а местная казна пополнилась 556,1 млн гривен.
Наибольшая доля этих средств - 494 млн грн. приходится на налог на доходы физических лиц, 210 млн грн перечислено налога на добавленную стоимость. Налога на прибыль плательщики, которые обслуживаются в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы оплатили в сумме 67 млн грн.
В поддержку обороноспособности страны направили 35 млн грн. военного налога, что на 8 млн грн (или на 30,2%) больше суммы оплаты аналогичного периода 2017 года.
На общеобязательное государственное социальное страхование направлено 454 млн грн единого взноса, что превышает показатель прошлого года на 105 млн грн (или на 30%).
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