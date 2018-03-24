На Сумщине ждут усиление паводка к 7 апреля Подразделения ГСЧС на Сумщине должны быть готовы в любое время перейти на усиленный режим работы.

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС, где обсуждали интенсивное развитие половодья вследствие резкого повышения температуры воздуха

«Подразделения ГСЧС в Сумской области пока работают в штатном режиме, 7 апреля мы планируем перейти на усиленный вариант несения службы, - докладывали представители ГСЧС в Сумской области. - На этот период времени в боевом расчете находятся 68 автомобилей и около 270 человек личного состава подразделений области. На все обращения граждан в районных и областном центрах мы реагируем оперативно, в случае необходимости выезжаем и оказываем помощь по эвакуации или ликвидации последствий паводка».

«Будьте готовы не только 7 апреля, но и в любое время начать усиленный режим - поскольку резкое повышение температуры воздуха и дожди, особенно в южной части области, обусловили интенсивное таяние снежного покрова, и уже произошло резкое мгновенное повышение воды. Такие факторы могут привести к массовому затоплению пойменных территорий», - подчеркнул Николай Клочко.

Руководители районов, находящихся в зоне особой опасности, доложили главе облгосадминистрации в режиме видеоселектора, что ситуация на их территориях контролируемая и беспокойство пока не вызывает. Однако, как было сообщено участникам совещания, Н.Клочко лично проинспектирует прохождение паводка на Сумщине, и сразу по окончании заседания он отправился в Роменский район.

Что касается ситуации на Косовщине в областном центре специалисты заверили, что плотина находится в удовлетворительном состоянии, а в низинах вода не из водохранилища, - это интенсивно тает снег.

По словам заместителя начальника управления водных ресурсов Елены Вакарчук, сотрудники управления мониторят ситуацию по территории области и минимизируют все возможные риски и последствия половодья. Ситуация контролируется и за ней будут наблюдать в течение дня - дальше будут принимать конкретные решения.

«Органам местного самоуправления Великописаривского и Ахтырского районов, где есть несколько сел, которые попадают в зону риска возможного затопления, необходимо максимально принять все необходимые меры по предотвращению и противодействию стихийным природным явлениям», - акцентировала внимание Елена Вакарчук.

Заместитель начальника Сумского областного центра гидрометеорологии Роман Ткачов рассказал о прогнозе на ближайшие трое суток: «Учитывая повышение дневных температур воздуха до 10-15 градусов выше нуля, остатки снега в бассейнах Сулы, Псла и Ворсклы растают. Максимум половодья сформируется в первой декаде апреля высотой 1,5-2,2 метра над передпаводковым уровнем. Существует вероятность частичных затоплений водами Сулы пониженных приречных участков города Ромны и пониженных участков автодорог».

Он также подчеркнул, что в Ромнах пока остался наибольший уровень снега (около 20 сантиметров) и там потенциально опасная ситуация, которая требует усиленного контроля местной власти и подразделений ГСЧС.