Зарплата прокурора Сумщини выросла в два раза

В 2016-м прокурор за год получил 336 884 тыс. грн. Кроме того, в прошлом году Виталию Матвийчуку начали выплачивать пенсию (11 825 грн в 2017 году).

Из задекларированных наличных сбережений у г-на Матвийчука стало чуть больше долларов: $8900 по сравнению с $7500 в 2016-м году, а у его супруги Зои Матвийчук увеличились сбережения евро с 5,3 тыс. до 4 тыс.

Больше особых изменений в официальных доходах и имуществе у руководителя облпрокуратуры нет. С тремя сыновьями он продолжает жить в доме жены общей площадью 177,9 кв. м, которым его супруга владеет с 2008 года. Ни машин, ни ценных часов, шуб или какого-либо другого движимого имущества прокурор не задекларировал.