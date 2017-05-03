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Елена Адаменко
Елена Адаменко
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Зарплата прокурора Сумщини выросла в два раза

Согласно декларации за 2017 год, прокурор Сумской области Виталий Матвийчук заработал 601 236 грн.

В 2016-м прокурор за год получил 336 884 тыс. грн. Кроме того, в прошлом году Виталию Матвийчуку начали выплачивать пенсию (11 825 грн в 2017 году).

Из задекларированных наличных сбережений у г-на Матвийчука стало чуть больше долларов: $8900 по сравнению с $7500 в 2016-м году, а у его супруги Зои Матвийчук увеличились сбережения евро с 5,3 тыс. до 4 тыс.

Больше особых изменений в официальных доходах и имуществе у руководителя облпрокуратуры нет. С тремя сыновьями он продолжает жить в доме жены общей площадью 177,9 кв. м, которым его супруга владеет с 2008 года. Ни машин, ни ценных часов, шуб или какого-либо другого движимого имущества прокурор не задекларировал.

Общество Виталий Матвийчук Декларации

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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