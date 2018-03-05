В Сумах без воды сидят жители нескольких улиц КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Горького.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Горького 4 апреля в 23:15 прекращено водоснабжение домов по ул. Герцена, пер. Сумскому, ул. Горького (№№ 1, 3, 5). После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.