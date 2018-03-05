В Сумах без воды сидят жители нескольких улиц

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Горького 4 апреля в 23:15 прекращено водоснабжение домов по ул. Герцена, пер. Сумскому, ул. Горького (№№ 1, 3, 5). После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по ул. Новоместенская....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Засумской....
КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении воды....
В связи с ликвидацией порыва водопровода 15 домов по улице Засумская, остались временно без воды....
КП «Горводоканал» сообщает о приостановке работы Ново-Оболонского водозабора....