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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44115

Сумчан запрошують на писанкову виставку

Сьогодні, 5 квітня, відбудеться відкриття виставки «Писанковий всесвіт».

Сумчани і гості міста мають нагоду помилуватися яскравими, різнобарвними роботами, які нікого не залишать байдужими. Відкриття виставки відбудеться о 15:00 у Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська, 9/1). Діятиме вона до 19 квітня.

Досуг Выставка Писанки

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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