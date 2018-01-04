Сумчан запрошують на писанкову виставку Сьогодні, 5 квітня, відбудеться відкриття виставки «Писанковий всесвіт».

Сумчани і гості міста мають нагоду помилуватися яскравими, різнобарвними роботами, які нікого не залишать байдужими. Відкриття виставки відбудеться о 15:00 у Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська, 9/1). Діятиме вона до 19 квітня.