Сумчан запрошують на писанкову виставку

Сумчани і гості міста мають нагоду помилуватися яскравими, різнобарвними роботами, які нікого не залишать байдужими. Відкриття виставки відбудеться о 15:00 у Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська, 9/1). Діятиме вона до 19 квітня.
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