Сумы встретили защитников 4 апреля в Сумах состоялась торжественная встреча военных 15-го отдельного мотопехотного батальона 58-й ОМПБр, которые вернулись из зоны проведения АТО.

Батальон около 9 месяцев выполнял боевые задачи и вернулся к месту постоянной дислокации для отдыха и ротации личного состава.

Встреча началась с торжественного построения личного состава на площади Независимости, где громада Сум встречала своих защитников. Далее личный состав батальона прошел торжественным маршем по улицам города к областной филармонии, где прошло награждение личного состава и праздничный концерт.

На торжествах присутствовали заместитель командующего СВ ВС Украины - начальник Главного управления морально-психологического обеспечения СВ ВС Украины генерал-майор Александр Голоднюк, заместитель командующего ОК «Север» по территориальной обороне полковник Александр Нестеренко, начальник Сумского гарнизона полковник Тарас Давыденко, глава сумской ОГА Николай Клочко, глава Сумского областного совета Владимир Токарь и другие руководители органов государственной власти и местного самоуправления. Военным вручили государственные награды, грамоты и благодарности, от оперативного командования «Север» личный состав наградили мотопилой. После награждения личный состав поздравили концертной программой.