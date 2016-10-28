Сумы встретили защитников

Батальон около 9 месяцев выполнял боевые задачи и вернулся к месту постоянной дислокации для отдыха и ротации личного состава.
Встреча началась с торжественного построения личного состава на площади Независимости, где громада Сум встречала своих защитников. Далее личный состав батальона прошел торжественным маршем по улицам города к областной филармонии, где прошло награждение личного состава и праздничный концерт.
На торжествах присутствовали заместитель командующего СВ ВС Украины - начальник Главного управления морально-психологического обеспечения СВ ВС Украины генерал-майор Александр Голоднюк, заместитель командующего ОК «Север» по территориальной обороне полковник Александр Нестеренко, начальник Сумского гарнизона полковник Тарас Давыденко, глава сумской ОГА Николай Клочко, глава Сумского областного совета Владимир Токарь и другие руководители органов государственной власти и местного самоуправления. Военным вручили государственные награды, грамоты и благодарности, от оперативного командования «Север» личный состав наградили мотопилой. После награждения личный состав поздравили концертной программой.
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