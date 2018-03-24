Финал четырех второй лиги в Сумах можно посмотреть онлайн (трансляция) Сегодня, 5 апреля, в Сумах пройдут полуфинальные игры «Финала четырех» чемпионата Украины по футзалу среди команд второй лиги.

Игры пройдут в манеже СумГУ. В 17.00 начнется матч «Food Centre» (Сумы) – «Эпицентр К Таирова». В 19.00 роменский «Рятувальник» сыграет с командой «Шевченків край» с Черкасщины.