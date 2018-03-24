Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27144

Финал четырех второй лиги в Сумах можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 5 апреля, в Сумах пройдут полуфинальные игры «Финала четырех» чемпионата Украины по футзалу среди команд второй лиги.

Игры пройдут в манеже СумГУ.

В 17.00 начнется матч «Food Centre» (Сумы) – «Эпицентр К Таирова».

 

В 19.00 роменский «Рятувальник» сыграет с командой «Шевченків край» с Черкасщины.

Спорт Футзал

По тематике

В Сумах пройдет «Финал четырех» футзальной второй лиги
Вчера 17:09

В Сумах пройдет «Финал четырех» футзальной второй лиги

5-6 апреля в Сумах пройдут решающие матчи чемпионата Украины по футзалу во второй лиге....

Сумчанин сыграет за сборную Беларуси по футзалу
03.04.2018 16:13

Сумчанин сыграет за сборную Беларуси по футзалу

3 и 4 апреля сборная Беларуси проведет два товарищеских матча с командой Литвы....

02.04.2018 16:09

Роменский «Рятувальник» вышел в «Финал четырех» второй лиги

Выездной победы над роменским «Рятувальником» со счетом 2:1 оказалось недостаточно «Технологии» для того, чтобы выйти в «Финал четырех» Второй лиги...

30.03.2018 14:40

Вторая лига: «Технология» увозит победу из Ромен

В первом четвертьфинальном матче Второй лиги чемпионата Украины по футзалу сумская «Технология» с минимальной разницей в счете обыграла на выезде...

30.03.2018 13:04

В Сумах стартовал кубок регионов АФЛУ (трансляция)

Сегодня, 30 марта, в Сумах начался розыгрыш кубка регионов Аматорской футзальной лиги Украины....

Новости

Полиция поймала серийного «металлиста»
Сегодня 14:28
В Сумах на Пасху будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы
Сегодня 13:58
На Сумщине первая ОТГ получила государственную землю в собственность
Сегодня 13:50
Нет – одиночеству: в Сумском НПО проходит пасхальная благотворительная акция для ветеранов предприятия
Сегодня 13:37
В Шостке спасли человека, который едва не выпал с четвертого этажа (видео)
Сегодня 13:10
На Сумщине на ремонте водопровода «нагрелись» на 180 тысяч
Сегодня 12:49
Финал четырех второй лиги в Сумах можно посмотреть онлайн (трансляция)
Сегодня 12:27
В Сумах очередная коммунальная авария
Сегодня 11:49
Миграционная служба сообщила о семи самых популярных странах эмиграции сумчан
Сегодня 11:45
Сумы встретили защитников
Сегодня 11:10
На Сумщине будут судить трех юношей, совершивших ряд грабежей и разбоев
Сегодня 10:43
На Сумщине таможенники задержали молдованина со старинной саблей
Сегодня 10:28
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.