Финал четырех второй лиги в Сумах можно посмотреть онлайн (трансляция)

Игры пройдут в манеже СумГУ.
В 17.00 начнется матч «Food Centre» (Сумы) – «Эпицентр К Таирова».
В 19.00 роменский «Рятувальник» сыграет с командой «Шевченків край» с Черкасщины.
5-6 апреля в Сумах пройдут решающие матчи чемпионата Украины по футзалу во второй лиге....
3 и 4 апреля сборная Беларуси проведет два товарищеских матча с командой Литвы....
Выездной победы над роменским «Рятувальником» со счетом 2:1 оказалось недостаточно «Технологии» для того, чтобы выйти в «Финал четырех» Второй лиги...
В первом четвертьфинальном матче Второй лиги чемпионата Украины по футзалу сумская «Технология» с минимальной разницей в счете обыграла на выезде...
Сегодня, 30 марта, в Сумах начался розыгрыш кубка регионов Аматорской футзальной лиги Украины....