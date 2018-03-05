В Сумах отключат воду еще на нескольких улицах

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода на пересечении ул. Новоместенская и пер. Иоанна Крестителя сегодня, 5 апреля, в 10:00 будет прекращено водоснабжение домов:
- ул. Новоместенская (№№ 1, 1 / 1,1 / 3, 10а, 12, 23, 25);
- проспект Тараса Шевченко (№ 13);
- ул. Рыбалко (№№ 6, 8, 10);
- ул. Гончарная (№ 29);
- ул. Бельгийская (№№ 3, 9, 9/1).
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Горького....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Засумской....
КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении воды....
В связи с ликвидацией порыва водопровода 15 домов по улице Засумская, остались временно без воды....
КП «Горводоканал» сообщает о приостановке работы Ново-Оболонского водозабора....