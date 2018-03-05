В Сумах отключат воду еще на нескольких улицах КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по ул. Новоместенская.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода на пересечении ул. Новоместенская и пер. Иоанна Крестителя сегодня, 5 апреля, в 10:00 будет прекращено водоснабжение домов: - ул. Новоместенская (№№ 1, 1 / 1,1 / 3, 10а, 12, 23, 25); - проспект Тараса Шевченко (№ 13); - ул. Рыбалко (№№ 6, 8, 10); - ул. Гончарная (№ 29); - ул. Бельгийская (№№ 3, 9, 9/1). После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.