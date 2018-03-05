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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53211

В Сумах отключат воду еще на нескольких улицах

КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по ул. Новоместенская.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода на пересечении ул. Новоместенская и пер. Иоанна Крестителя сегодня, 5 апреля, в 10:00 будет прекращено водоснабжение домов:

- ул. Новоместенская (№№ 1, 1 / 1,1 / 3, 10а, 12, 23, 25);

- проспект Тараса Шевченко (№ 13);

- ул. Рыбалко (№№ 6, 8, 10);

- ул. Гончарная (№ 29);

- ул. Бельгийская (№№ 3, 9, 9/1).

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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