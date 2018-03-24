В Тростянце затопило несколько улиц Стремительное таяние снега привело к затоплению улиц в Тростянце.

Из-за интенсивного таяния снега в первые апрельские дни, вода полилась по улицам микрорайона Черногория в Тростянце. С утра до позднего вечера работают коммунальные службы города, экскаватором отводятся потоки талой воды от домохозяйств, люди прочищают сточные канавы. 4 апреля до позднего вечера продолжались работы по ликвидации подтопления на улицах Памяти и Октябрьская. Триста мешков с песком пошло на возведение защитных барьеров. Затоплений домохозяйств в микрорайоне Черногория удалось избежать, пока ситуация нормализуется.

Несколько жилых домов, дворов, хозяйственных сооружений на днях получили подтопления по улице Лозовой и переулке Набережном вследствие того, что река Боромля вышла из берегов. К ликвидации стихии оперативно подключилась ГСЧС и коммунальные службы города. Одну семью с Набережной, где ситуация была наиболее критической, бесплатно переселили в отель «Элегия».