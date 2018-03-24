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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02202

В Тростянце затопило несколько улиц

Стремительное таяние снега привело к затоплению улиц в Тростянце.

Из-за интенсивного таяния снега в первые апрельские дни, вода полилась по улицам микрорайона Черногория в Тростянце. С утра до позднего вечера работают коммунальные службы города, экскаватором отводятся потоки талой воды от домохозяйств, люди прочищают сточные канавы. 4 апреля до позднего вечера продолжались работы по ликвидации подтопления на улицах Памяти и Октябрьская. Триста мешков с песком пошло на возведение защитных барьеров. Затоплений домохозяйств в микрорайоне Черногория удалось избежать, пока ситуация нормализуется.

Несколько жилых домов, дворов, хозяйственных сооружений на днях получили подтопления по улице Лозовой и переулке Набережном вследствие того, что река Боромля вышла из берегов. К ликвидации стихии оперативно подключилась ГСЧС и коммунальные службы города. Одну семью с Набережной, где ситуация была наиболее критической, бесплатно переселили в отель «Элегия».

Общество Паводок Тростянец

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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