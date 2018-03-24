В Сумах в ДТП пострадал пешеход

По предварительным данным, водитель ВАЗа допустил наезд на молодого человека, когда тот пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате данного происшествия, пешеход получил травмы головы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. Уже в медучреждении у пострадавшего врачи диагностировали проникающую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга.
Полицейские, прибывшие на место ДТП, не выявили у водителя транспортного средства внешних признаков опьянения. У него уже взяты соответствующие анализы для дальнейшего лабораторного исследования, а его автомобиль помещен на штрафплощадку в полицейский участок.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему, - сообщил Андрей Сошка, и.о. начальника Сумского отдела полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП».
Полиция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость движения, дистанцию и интервал до других транспортных средств, избегайте резких маневров на дороге. Это позволит вовремя среагировать на изменения в дорожной обстановке и избежать дорожно-транспортного происшествия. Ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Помните - дорога ошибок не прощает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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