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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в ДТП пострадал пешеход

Событие произошло 4 апреля около 00.10 в районе перекрестка улиц Горького и Нижнехолодногорская, где 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 совершил наезд на 19-летнего юношe.

По предварительным данным, водитель ВАЗа допустил наезд на молодого человека, когда тот пересекал дорогу вне пешеходного перехода. В результате данного происшествия, пешеход получил травмы головы и был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы. Уже в медучреждении у пострадавшего врачи диагностировали проникающую черепно-мозговую травму и ушибы головного мозга.

Полицейские, прибывшие на место ДТП, не выявили у водителя транспортного средства внешних признаков опьянения. У него уже взяты соответствующие анализы для дальнейшего лабораторного исследования, а его автомобиль помещен на штрафплощадку в полицейский участок.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения потерпевшему, - сообщил Андрей Сошка, и.о. начальника Сумского отдела полиции. - Следователями назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет окончательно установлены причины ДТП».

Полиция в очередной раз обращается ко всем участникам дорожного движения неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Выбирайте безопасную скорость движения, дистанцию и интервал до других транспортных средств, избегайте резких маневров на дороге. Это позволит вовремя среагировать на изменения в дорожной обстановке и избежать дорожно-транспортного происшествия. Ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Помните - дорога ошибок не прощает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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