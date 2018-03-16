На Сумщине будут судить трех юношей, совершивших ряд грабежей и разбоев

Установлено, что 16-ти и 17-ти летние юноши в вечернее время 17 декабря 2017 года в одном из супермаркетов в г. Сумы увидели несовершеннолетнего, который рассчитывался за приобретенный товар. Внимание злоумышленников привлек телефон парня. Когда несовершеннолетний вышел из магазина, то они последовали за ним. По дороге к ним присоединился 18-летний знакомый. Дождавшись, когда поблизости не было прохожих, злоумышленники догнали парня и нанесли ему несколько ударов в лицо. Далее, угрожая зажигалкой, которая была внешне похожа на пистолет, отобрали телефон и банковскую карту. Опасаясь за свою жизнь, парень назвал пин-код и разблокировал телефон.
В то же время 17-летний нападающий, который до этого уже был дважды судим за кражи, будет отвечать в суде еще и за ограбление случайной прохожей 15 декабря прошлого года. Тогда юноша, воспользовался отсутствием посторонних лиц вблизи и, почти средь бела дня, выхватил у женщины сумку с личными вещами, после чего скрылся. Уже через два дня юноша из-за отказа угостить его сигаретой ударил незнакомого мужчину, а потом, когда у пострадавшего выпал из кармана телефон, то забрал его.
Не остановился на содеянном и 16-летний подросток. Он вместе с 5 друзьями совершили разбойное нападение. Сейчас юноша находится под стражей.
Как сообщил прокурор прокуратуры Сумской области Сергей Степанян, действия 16-ти и 18-ти летних нападающих квалифицированно ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) и ч. 1 ст. 357 (похищение официального документа, совершенное из корыстных побуждений) УК Украины. Их 17-летний сообщник отвечать еще и по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение), ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.
Всем трем обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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