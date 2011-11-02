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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 11:45409

Миграционная служба сообщила о семи самых популярных странах эмиграции сумчан

По вопросам оформления документов для выезда за границу на постоянное место жительства в Управление ГМС Украины в Сумской области в 2017-ом году обратилось 208 человек.

По вопросам внесения сведений в паспорт гражданина Украины для выезда за границу, в случае возвращения на постоянное проживание в Украину, обратилось 38 человек. Об этом сообщает управление Государственной миграционной службы Украины в Сумской области. По данным управления, выезжают преимущественно в Германию, США, Израиль, Австрию. Популярным остается переезд на ПМЖ в РФ, Литву, Беларусь.

Управление ГМС Украины в Сумской области напоминает: существует ряд легальных путей эмиграции в другую страну – это подписание контракта на работу, основание фирмы на территории другого государства и т.п. У каждой страны свои нормы и перечень необходимых процедур. Однако для того, чтобы законно выехать из страны нужно оформить разрешение на выезд из Украины на постоянное место жительства. Разрешение - это и есть документ, который предусматривает снятие с регистрации по месту жительства и подтверждает выезд из страны без нарушения законодательства.

Общество ГМС Эмиграция

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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