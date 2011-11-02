Миграционная служба сообщила о семи самых популярных странах эмиграции сумчан По вопросам оформления документов для выезда за границу на постоянное место жительства в Управление ГМС Украины в Сумской области в 2017-ом году обратилось 208 человек.

По вопросам внесения сведений в паспорт гражданина Украины для выезда за границу, в случае возвращения на постоянное проживание в Украину, обратилось 38 человек. Об этом сообщает управление Государственной миграционной службы Украины в Сумской области. По данным управления, выезжают преимущественно в Германию, США, Израиль, Австрию. Популярным остается переезд на ПМЖ в РФ, Литву, Беларусь.

Управление ГМС Украины в Сумской области напоминает: существует ряд легальных путей эмиграции в другую страну – это подписание контракта на работу, основание фирмы на территории другого государства и т.п. У каждой страны свои нормы и перечень необходимых процедур. Однако для того, чтобы законно выехать из страны нужно оформить разрешение на выезд из Украины на постоянное место жительства. Разрешение - это и есть документ, который предусматривает снятие с регистрации по месту жительства и подтверждает выезд из страны без нарушения законодательства.