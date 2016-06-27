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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49324

В Сумах очередная коммунальная авария

КП «Горводоканал» сообщает об аварии на коллекторе по ул. Санаторная.

Под влиянием сульфатно-газовой коррозии разрушено верхнюю часть канализационной трубы Д = 500 мм и срочной замене подлежит 471 м поврежденного участка. Работы выполняются путем санации без ограничения движения транспорта и водоснабжения жителей.

Этот самотечный коллектор обеспечивает отвод сточных вод улиц Карбышева, Водной, Владимирской, медицинского института СумГУ и областного родильного дома № 2.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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