В Сумах очередная коммунальная авария

Под влиянием сульфатно-газовой коррозии разрушено верхнюю часть канализационной трубы Д = 500 мм и срочной замене подлежит 471 м поврежденного участка. Работы выполняются путем санации без ограничения движения транспорта и водоснабжения жителей.
Этот самотечный коллектор обеспечивает отвод сточных вод улиц Карбышева, Водной, Владимирской, медицинского института СумГУ и областного родильного дома № 2.
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