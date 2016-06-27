В Сумах очередная коммунальная авария КП «Горводоканал» сообщает об аварии на коллекторе по ул. Санаторная.

Под влиянием сульфатно-газовой коррозии разрушено верхнюю часть канализационной трубы Д = 500 мм и срочной замене подлежит 471 м поврежденного участка. Работы выполняются путем санации без ограничения движения транспорта и водоснабжения жителей. Этот самотечный коллектор обеспечивает отвод сточных вод улиц Карбышева, Водной, Владимирской, медицинского института СумГУ и областного родильного дома № 2.