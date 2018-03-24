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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10171

В Шостке спасли человека, который едва не выпал с четвертого этажа (видео)

4 апреля в 17.56 в службу «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей.

В одном из многоквартирных домов на четвертом  этаже человек находился за балконом.

На место происшествия выехали спецавтомобиль и автолестница. Действовать нужно было быстро – человек мог в любую секунду упасть вниз. Подготовка к работе автолестницы занимает примерно 5 минут, поэтому спасатели решили воспользоваться обычной пожарной лестницей.

По ней поднялся сотрудник 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Станислав Денисенко. Он помог человеку забраться назад.

Вся спасательная операция заняла около 1 минуты, пишет Шостка.info.

Общество Спасатели Шостка

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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