В Шостке спасли человека, который едва не выпал с четвертого этажа (видео) 4 апреля в 17.56 в службу «101» поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей.

В одном из многоквартирных домов на четвертом этаже человек находился за балконом.

На место происшествия выехали спецавтомобиль и автолестница. Действовать нужно было быстро – человек мог в любую секунду упасть вниз. Подготовка к работе автолестницы занимает примерно 5 минут, поэтому спасатели решили воспользоваться обычной пожарной лестницей.

По ней поднялся сотрудник 2-го Государственного пожарно-спасательного отряда Станислав Денисенко. Он помог человеку забраться назад.

Вся спасательная операция заняла около 1 минуты, пишет Шостка.info.