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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:50125

На Сумщине первая ОТГ получила государственную землю в собственность

Сегодня, 5 апреля, на Сумщине произошло знаковое событие - Бездрицкой ОТГ передали в коммунальную собственность земли, которые ранее принадлежали государству.

В областном совете состоялось торжественное подписание документа между Главным управлением Госгеокадастра в Сумской области и Бездрицкой ОТГ. Таким образом Бездрицкий сельсовет получил в коммунальную собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 351,3786 га, расположенных за пределами населенных пунктов на территории Бездрицкой ОТГ.

Начальник Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Наталья Усик зачитала приказ «О передаче участков государственной собственности в коммунальную собственность Бездрицкому сельскому совету, расположенных на территории Бездрицкой ОТГ» и поздравила главу ОТГ Александра Маркина с этим событием.

Следующей в области земли государственной собственности в коммунальную - около 800 га - получит Хотеньская ОТГ.

Напомним, с 1 февраля начался процесс передачи земли за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин.

Ориентировочные объемы дополнительных поступлений в местные бюджеты от платы за землю, по оценкам экспертов, могут вырасти на 30-40%.

Передача земель за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных громад позволит им самостоятельно устанавливать арендную плату. ОТГ сможет определять, под какой процент сдавать землю в аренду. Сейчас многие из этих земель арендуют под 1-3%, что значительно ниже рыночной цены. Полученные средства громады может инвестировать в дороги, детсады, больницы и другие важные объекты. Ранее полномочия местных советов по распоряжению землей были ограничены территорией населенных пунктов в соответствии с Земельным кодексом, принятым в 2002 году. В 2012 году полномочия по распоряжению всеми сельхозземлями госсобственности получило Государственное агентство земельных ресурсов (ныне Госгеокадастр).

Общество Бездрик Земля ОТГ

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