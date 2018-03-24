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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28137

Полиция поймала серийного «металлиста»

«Металлическим вором» оказался неоднократно ранее судимый 21-летний житель одного из поселков Сумского района.

С середины зимы в Сумской районный отдел полиции начали поступать сообщения от жителей одного из поселков района о случаях краж металлических изделий из их частных домохозяйств.

По данным фактам в полиции открыли соответствующие уголовные производства по ч.3 ст.185 «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище» Уголовного кодекса Украины и начали поиск неизвестных злоумышленников. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сыщикам удалось выйти на подозреваемого в этих кражах - ранее судимого 21-летнего местного жителя.

«В ходе досудебного следствия собрано ряд свидетельств, что подозреваемый систематически занимался похищением металлических изделий из помещений своих односельчан, - рассказывает Андрей Сердюк, начальник Сумского районного отдела полиции. - Даже накануне своего разоблачения, он успел за один вечер вломиться в три частных домовладения, где раскурочил системы печного отопления, и потянул оттуда металлические части. Поскольку он нигде последнее время не работал, то сбыт похищенного металла стал его главным источником дохода».

Сейчас для установления всех обстоятельств этих краж, следователями назначены ряд следственных действий, в том числе и товароведческая экспертиза для установления общей суммы причиненных потерпевшим убытков. В случае доказательства досудебным следствием вины подозреваемого, за содеянное, мужчине грозит новый длительный срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Сумской раойн

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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