В Ахтырке поймали наркодилера В Ахтырке работники полиции разоблачили ранее судимого 34-летнего местного жителя, который занимался сбытом психотропных веществ.

К работникам Ахтырского отдела полиции поступила информация о том, что один из местных жителей занимается сбытом наркотиков. Это решили проверить оперативники и посетили его с санкционированным обыском.

«Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний местный житель, который только недавно вышел из мест лишения свободы, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - В его доме правоохранители изъяли 7 г расфасованных наркотических веществ, похожих на амфетамин, которые готовились к продаже. К тому же, в ходе следственно-оперативных мероприятий работники полиции задокументировали факт их реализации, во время чего мужчина и был задержан. Полицейские продолжают устанавливать круг его потребителей, а также пути снабжения психотропных веществ и каналы их сбыта».

Своей причастности к сбыту амфетамина он не отрицал, признавшись, что таким образом зарабатывал деньги.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются психотропными. Злоумышленнику уже объявили подозрение по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.