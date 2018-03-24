Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10124

В Ахтырке поймали наркодилера

В Ахтырке работники полиции разоблачили ранее судимого 34-летнего местного жителя, который занимался сбытом психотропных веществ.

К работникам Ахтырского отдела полиции поступила информация о том, что один из местных жителей занимается сбытом наркотиков. Это решили проверить оперативники и посетили его с санкционированным обыском.

«Подозреваемым оказался ранее судимый за аналогичные преступления 34-летний местный житель, который только недавно вышел из мест лишения свободы, - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - В его доме правоохранители изъяли 7 г расфасованных наркотических веществ, похожих на амфетамин, которые готовились к продаже. К тому же, в ходе следственно-оперативных мероприятий работники полиции задокументировали факт их реализации, во время чего мужчина и был задержан. Полицейские продолжают устанавливать круг его потребителей, а также пути снабжения психотропных веществ и каналы их сбыта».

Своей причастности к сбыту амфетамина он не отрицал, признавшись, что таким образом зарабатывал деньги.

Экспертиза подтвердила, что изъятые вещества являются психотропными. Злоумышленнику уже объявили подозрение по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Ахтырка Наркодилер Наркотики

По тематике

Вчера 12:33

В Ахтырке пьянка закончилась убийством

По подозрению в умышленном убийстве своего знакомого задержан ахтырчанин....

В Сумах полиция задержала закладчиков с амфетамином на 160 тысяч
Вчера 11:06

В Сумах полиция задержала закладчиков с амфетамином на 160 тысяч

Супруги из соседней области зарабатывали себе на жизнь, получая через Интернет и распространяя в Сумах психотропные вещества....

03.04.2018 17:49

Ахтырчанам, пострадавшим от наводнения, обещают помочь

Сегодня, 3 апреля, в Ахтырке прошла внеочередная сессии городского совета....

Паводок на Сумщине: в Ахтырке разрушили объездную дорогу, чтобы спустить воду
03.04.2018 10:17

Паводок на Сумщине: в Ахтырке разрушили объездную дорогу, чтобы спустить воду

От Ахтырки, где в понедельник затопило часть города и автодороги, отошла вода, ситуация нормализовалась....

02.04.2018 15:29

Полиция раскрыла за выходные 7 наркопреступлений

За прошедшие выходные полиция Сумщины задокументировала 7 фактов незаконного оборота наркотиков, среди которых по три факта их хранения и сбыта,...

Новости

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 15:22
На Сумщине задержали россиянина-нелегала, который хранил боеприпасы
Сегодня 15:18
В Ахтырке поймали наркодилера
Сегодня 15:10
Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины
Сегодня 14:48
Полиция поймала серийного «металлиста»
Сегодня 14:28
В Сумах на Пасху будут курсировать ночные автобусы и троллейбусы
Сегодня 13:58
На Сумщине первая ОТГ получила государственную землю в собственность
Сегодня 13:50
Нет – одиночеству: в Сумском НПО проходит пасхальная благотворительная акция для ветеранов предприятия
Сегодня 13:37
В Шостке спасли человека, который едва не выпал с четвертого этажа (видео)
Сегодня 13:10
На Сумщине на ремонте водопровода «нагрелись» на 180 тысяч
Сегодня 12:49
Финал четырех второй лиги в Сумах можно посмотреть онлайн (трансляция)
Сегодня 12:27
В Сумах очередная коммунальная авария
Сегодня 11:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.