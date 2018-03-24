Почти 10 тысяч гривен украл у пенсионерки ее сосед

На место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции, которая опросила потерпевшую, и выяснила, что в тот день в ее доме не было никого постороннего, кроме ее соседа. Пожилая женщина говорит, что мужчина иногда помогал ей по хозяйству, и поделилась подозрением, что деньги исчезли, когда она на время отвлеклась.
Работники полиции проверили ее предположения, и нашли им стопроцентное подтверждение. Сосед потерпевшей, 55-летний мужчина, не отрицал своей причастности к совершенному, и признался, что похищенные деньги уже все использовал на собственные нужды.
В полиции открыли уголовное производство в отношении горе-соседа, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Теперь мужчине придется вернуть похищенную сумму и предстать перед судом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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