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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50200

Почти 10 тысяч гривен украл у пенсионерки ее сосед

В Ахтырский отдел полиции обратилась 85-летняя пенсионерка с заявлением о краже 9,5 тысяч гривен.

На место происшествия немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции, которая опросила потерпевшую, и выяснила, что в тот день в ее доме не было никого постороннего, кроме ее соседа. Пожилая женщина говорит, что мужчина иногда помогал ей по хозяйству, и поделилась подозрением, что деньги исчезли, когда она на время отвлеклась.

Работники полиции проверили ее предположения, и нашли им стопроцентное подтверждение. Сосед потерпевшей, 55-летний мужчина, не отрицал своей причастности к совершенному, и признался, что похищенные деньги уже все использовал на собственные нужды.

В полиции открыли уголовное производство в отношении горе-соседа, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Теперь мужчине придется вернуть похищенную сумму и предстать перед судом, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ахтырка Кража

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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