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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49231

На Сумщине на ремонте водопровода «нагрелись» на 180 тысяч

На Сумщине за присвоение бюджетных средств и служебной халатности будут судить двух человек.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении частного предпринимателя, который при бездействии технического надзора присвоил бюджетные средства.

Установлено, что в 2015 году между Павловским сельским советом Белопольского района и частным предпринимателем был заключен договор на выполнение ремонтно-строительных работ по реконструкции системы водоснабжения двух улиц.

В дальнейшем предприниматель в официальные документы внес заведомо ложную информацию о перечне и объемах фактически выполненных работ, их стоимости и используемых материалах. На основании актов выполненных работ, согласованных инженером по техническому надзору, предприниматель получил 950 тыс. грн. При этом согласно выводам экспертизы стоимость фактически выполненных работ составляет лишь 770 тыс. грн. Поэтому недобросовестный исполнитель присвоил 180 тыс. грн бюджетных средств.

Действия предпринимателя квалифицированы по ч. 4 ст. 191 (присвоение чужого имущества в крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (составление и выдача заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Судить будут также инженера по техническому надзору, который, не убедившись в полноте выполненных работ предпринимателем, подписал соответствующие документы и закрепил их печатью. Инженер будет отвечать по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Справка: предпринимателю грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Инженера по техническому надзору могут осудить к лишению свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Белопольский район Присвоение средств Халатность

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