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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:29216

Сумские школьники испробовали на себе, как быть пьяным за рулем (+видео)

Патрульные совместно с работниками коммунального заведения рассказали школьникам о правилах безопасного движения и позволили испытать специальные очки.

Патрульные полицейские совместно с сотрудниками коммунального учреждения «Городской межшкольный учебно-производственный комбинат» Сумского городского совета посетили учащихся 9-х классов общеобразовательной школы I-III ступеней № 10.

В начале занятия инспекторы разъяснили школьникам правила безопасного поведения вблизи проезжей части и напомнили о соблюдении правил дорожного движения. Акцентировали внимание на том, что большинство аварий с несовершеннолетними случается именно из-за нарушения детьми правил перехода проезжей части.

Далее ученики имели возможность принять участие в проекте «Испытай себя в безопасности». С помощью специальных очков «Drunk Busters Goggles», имитирующих воздействие алкоголя на поведение человека и помогающих осознать все риски управления в нетрезвом состоянии, школьники в игровой форме смогли понять как именно опасно влияние алкоголя на водителей.

Право Патрульная полиция

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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