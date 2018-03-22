Сумские школьники испробовали на себе, как быть пьяным за рулем (+видео) Патрульные совместно с работниками коммунального заведения рассказали школьникам о правилах безопасного движения и позволили испытать специальные очки.

Патрульные полицейские совместно с сотрудниками коммунального учреждения «Городской межшкольный учебно-производственный комбинат» Сумского городского совета посетили учащихся 9-х классов общеобразовательной школы I-III ступеней № 10.

В начале занятия инспекторы разъяснили школьникам правила безопасного поведения вблизи проезжей части и напомнили о соблюдении правил дорожного движения. Акцентировали внимание на том, что большинство аварий с несовершеннолетними случается именно из-за нарушения детьми правил перехода проезжей части.

Далее ученики имели возможность принять участие в проекте «Испытай себя в безопасности». С помощью специальных очков «Drunk Busters Goggles», имитирующих воздействие алкоголя на поведение человека и помогающих осознать все риски управления в нетрезвом состоянии, школьники в игровой форме смогли понять как именно опасно влияние алкоголя на водителей.