Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06145

От сумчан ждут звонков на «горячую» линию о нарушениях правил рыболовства

Во всех 26 территориальных управлениях Госрыбагентства созданы «горячие» линии.

Граждане могут обращаться на номера этих линий, если заметили нарушение правил рыболовства или незаконную продажу рыбы в точках продаж. А также можно звонить для разъяснения Правил любительского и спортивного рыболовства, в том числе, в период нерестового запрета.

Кроме того, функционирует всеукраинская «горячая» линия: 0-800-50-52-50. Звонки с украинских мобильных операторов и стационарных телефонов - бесплатные.

В режиме консультаций граждан и фиксации обращений относительно вероятных нарушений «горячие» линии работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18.00 и до 16.45 в пятницу. Вместе с тем, в режиме фиксации обращений граждан - круглосуточно 7 дней в неделю.

Напомним, регистрация обращений граждан на «горячую» линию имеет свою, установленную законодательством, процедуру. В частности, согласно ст. 5 Закона Украины «Об обращениях граждан» сказано, что в обращении обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы и т.д. 

Фото
Право Госрыбагентство

По тематике

14.03.2018 17:13

С 1 апреля на Сумщине установлен запрет на вылов рыбы

Нерестовый период у рыб является очень важным. От того, насколько успешно и удачно пройдет нерест, зависит численность рыбы в наших...

31.10.2017 12:33

На Сумщине установлен запрет на вылов рыбы на зимовальных ямах

Начиная с 1 ноября до весенне-летнего запрета на зимовальных ямах запрещается любительское, спортивное и промышленное рыболовство в 21 области Украины....

16.11.2016 15:29

На Сумщине ищут главного по рыбе

Госрыбагентство продолжает реформирование органов рыбоохраны и запуск рыбоохранного патруля в масштабе Украины....

Новости

Завтра в Сумах будут решать, выключать ли центральное отопление
Сегодня 17:55
Пенсионерка «откупила» сына от фейкового ДТП за 21 тысячу
Сегодня 17:49
Юлия Джима взяла серебро чемпионата мира среди военных
Сегодня 17:30
Городские власти считают, что паводка в Сумах нет
Сегодня 17:07
От сумчан ждут звонков на «горячую» линию о нарушениях правил рыболовства
Сегодня 17:06
Россиянина, который переправлял азиатов-нелегалов через границу, взяли под стражу
Сегодня 16:53
Сумские школьники испробовали на себе, как быть пьяным за рулем (+видео)
Сегодня 16:29
Почти 10 тысяч гривен украл у пенсионерки ее сосед
Сегодня 15:50
Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины
Сегодня 15:22
На Сумщине задержали россиянина-нелегала, который хранил боеприпасы
Сегодня 15:18
В Ахтырке поймали наркодилера
Сегодня 15:10
Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины
Сегодня 14:48
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.