От сумчан ждут звонков на «горячую» линию о нарушениях правил рыболовства Во всех 26 территориальных управлениях Госрыбагентства созданы «горячие» линии.

Граждане могут обращаться на номера этих линий, если заметили нарушение правил рыболовства или незаконную продажу рыбы в точках продаж. А также можно звонить для разъяснения Правил любительского и спортивного рыболовства, в том числе, в период нерестового запрета.

Кроме того, функционирует всеукраинская «горячая» линия: 0-800-50-52-50. Звонки с украинских мобильных операторов и стационарных телефонов - бесплатные.

В режиме консультаций граждан и фиксации обращений относительно вероятных нарушений «горячие» линии работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18.00 и до 16.45 в пятницу. Вместе с тем, в режиме фиксации обращений граждан - круглосуточно 7 дней в неделю.

Напомним, регистрация обращений граждан на «горячую» линию имеет свою, установленную законодательством, процедуру. В частности, согласно ст. 5 Закона Украины «Об обращениях граждан» сказано, что в обращении обязательно должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы и т.д.