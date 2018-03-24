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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:49116

Пенсионерка «откупила» сына от фейкового ДТП за 21 тысячу

Попытка «откупить» сына от несуществующей уголовной ответственности стоила пенсионерке потери всех своих сбережений.

С сообщением о мошенничестве в полицию обратилась 87-летняя жительница Недригайловского района. Женщина рассказала, что днем после визита так называемого работника полиции осталась безо всех своих денег. По ее словам, незваный гость пришел к ней домой после предварительного звонка, в котором рассказал, что ее сын совершил ДТП и сбил человека, и может оказаться за решеткой. Однако, отметил он, уголовной ответственности можно будет избежать, при условии материальной помощи родственникам так называемых потерпевших.

Озадаченная пенсионерка, не раздумывая, сразу согласилась на предложение афериста. Женщина достала из тайника все свои сбережения и отдала их злоумышленнику. А когда незнакомец ушел, потом позвонила сыну, от которого и узнала, что ее обманули.

Работники полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество» и обращаются ко всем гражданам с просьбой, не впускать незнакомцев в свои дома, не общаться с малознакомыми людьми и не отдавать им своих сбережений. Проверяйте полученную информацию, особенно о родственниках или близких в полиции. Если речь идет о ДТП, виновником которого является ваш родственник, переспросите имя, фамилия, отчество задержанного, адрес его проживания и где именно он находится. Ведь обычно злоумышленники не обладают такой информацией, а такие истории рассказывают мошенники, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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