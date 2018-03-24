Сумчанин, который обокрал в Путивле авто, предстанет перед судом Приехав в райцентр на Крещение, 20-летний житель Сум средь бела дня совершил кражу из салона припаркованной машины.

Молодой сумчанин приехал в Путивль на праздник Крещения. И пока все остальные были заняты религиозными отправлениями, он, бродя по центральным улицам, заметил ВАЗ-2017, в салоне которого невнимательный автовладелец оставил портфель. Несмотря на достаточно большое скопление людей, парень средь бела дня проник внутрь машины и украл оставленную вещь. Как впоследствии сообщил обворованный водитель, в портфеле находились важные для него документы, дорогой планшет и почти 8000 гривен.

«На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав нашего подразделения, - говорит руководитель Путивльского отделения полиции Оксана Федченко. - Сложность была в том, что парень попал в наш город случайно, и быстро его оставил. К тому же, мешала большая скученность людей, что исключало поиски очевидцев и свидетелей совершенного преступления. И все же, несмотря на все трудности, нашим оперативникам удалось не только найти вора, но и вернуть пострадавшему портфель со всем его содержимым: и планшетом, и документами, и всей похищенной суммой».

Сам парень до этого ни разу проблем с законом не имел, в поле зрения полиции не попадал. Утверждает: машина была незакрытая, он просто воспользовался ситуацией.

Работники полиции, завершив досудебное следствие по уголовному производству, открытого по признакам ч.1 ст. 185 УК Украины (кража), направили дело на судебное разбирательство. Теперь дальнейшую судьбу парня решит уже суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.