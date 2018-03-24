Нет – одиночеству: в Сумском НПО проходит пасхальная благотворительная акция для ветеранов предприятия В ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» набирает обороты традиционная акция милосердия к Христовому Воскресению. Накануне светлого праздника заводчане запланировали проведать около полутысячи своих старших коллег-пенсионеров, которые на склоне лет остались без поддержки.

«Пасха – большая радость, которой принято делиться с родными и близкими. В такую пору никто не должен чувствовать себя одиноким. Поэтому уже много лет СНПО проводит пасхальную благотворительную акцию, которой охватывает пенсионеров, посвятивших львиную долю своей жизни предприятию, но, к сожалению, встретивших старость в одиночестве. Не имея родни, семьей они считают сумских машиностроителей, а, следовательно, мы чувствуем повышенную ответственность за этих людей», – говорит сокоординатор благотворительного проекта, представитель профсоюза «Машметалл» Сергей Чирва.

По словам работников объединения, которые ежегодно наведываются к своим коллегам почетного возраста, ветераны очень ждут таких встреч, ведь для них это, в первую очередь, возможность общения. «Несмотря на то, что большинство из наших подопечных уже давно на заслуженном отдыхе, они и сейчас всем сердцем с предприятием. Увидев, с каким трепетом они хранят грамоты, медали, вырезки из заводской газеты, пожелтевшие от времени фотографии, кажется, что это самое ценное сокровище, в котором запечатлена вся их жизнь, – считает участница акции милосердия Алина Бибик. – А воспоминания... Пенсионеры просто расцветают, когда мы приходим. Им есть что рассказать, чем поделиться, а нам, безусловно, есть что перенять».

Чтобы подбодрить ветеранов, много не нужно, убеждена Татьяна Приходченко, для которой вот такие дружественные визиты – возможность сказать «спасибо» за науку своим первым наставникам. «Помню, как пришла на предприятие. Люди, которых мы сейчас навещаем, были моими учителями, дав очень много и в профессиональном, и в житейском плане. Они для меня как родные, поэтому частенько звоню, захожу в гости и, конечно же, никогда не пропускаю общезаводские благотворительные акции для наших ветеранов. Когда вижу их улыбающиеся лица, понимаю, насколько это важно», – признается собеседница.

Вот, например, Светлана Супрунова. Свыше четырех десятилетий она отдала объединению. Коллеги вспоминают ее как исключительного специалиста и невероятно порядочного человека. За глаза Светлану Львовну уважительно называли «мудрой совой». Ее рассудительность, взвешенность, добросердечность и теперь ставят в пример молодому поколению заводчан. Сейчас ей за 80. Тем не менее, женщина все время в движении, поддерживает связь с такими же, как и сама, пенсионерами, с которыми в свое время работала вместе, устраивает чаепития, совместные прогулки. «Основное – не терять жажды к жизни, а когда ты знаешь, что не один, что о тебе помнят, на душе становится значительно легче», – признается ветеран предприятия.

Как и полагается, сумские машиностроители посещают своих подопечных не с пустыми руками. Уже традиционно для каждого из них предприятие подготовило подарочный пакет с продуктами питания первой необходимости и главным атрибутом грядущего праздника – куличами. Следующая массовая акция милосердия для пенсионеров состоится в СНПО осенью – в канун Дня человека пожилого возраста.

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