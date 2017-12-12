Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины

Ученики Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили привезли с турнюра 4 медали.
Имед Худжадзе и Артур Дейнеко стали чемпионами Украины, «бронзу» завоевали Дмитрий Горилый и Роман Кабачный .
Имед Худжадзе и Артур Дайнеко завоевали право представлять сборную команду Украины на чемпионате Европы среди юношей. Подготовили спортсменов тренеры Александр Бондарь и Виктор Гайдук.
10 марта в Одессе проходил турнир среди младших юношей, посвященный памяти мастера спорта СССР И. Толмачева....
4-6 марта в Кривом Роге прошел чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди юниоров....
В Конотопе состоялся Всеукраинский турнир по греко-римской борьбе, который собрал около 500 участников из разных городов Украины....
Немецкий бизнесмен Валентин Гилберт подарил воспитанникам Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили спортивных костюмов....
6-7 декабря в Запорожье проходил Кубок Украины по греко-римской борьбе, посвященный памяти Олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Якова Пункина....