Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:48130

Конотопские борцы отличились на чемпионате Украины

2-4 апреля в Ровно проходил чемпионат Украины по греко-римской борьбе среди младших юношей.

Ученики Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили привезли с турнюра 4 медали.

Имед Худжадзе и Артур Дейнеко стали чемпионами Украины, «бронзу» завоевали Дмитрий Горилый и Роман Кабачный .

Имед Худжадзе и Артур Дайнеко завоевали право представлять сборную команду Украины на чемпионате Европы среди юношей. Подготовили спортсменов тренеры Александр Бондарь и Виктор Гайдук.

Спорт Греко-римская борьба

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В Конотопе соревновались классики
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В Конотопе соревновались классики

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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