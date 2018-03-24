Привітання Сумського міського голови Олександра Лисенка з Великоднем Дорогі сумчани, від усього серця вітаю вас зі світлим святом Воскресіння Христового!

Великдень символізує перемогу життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою.

Цього дня з відкритою душею та чистим серцем ми об’єднуємо зусилля задля розбудови нашого рідного міста Суми. Просимо благодаті для себе та своїх рідних і близьких, утверджуємось у вірі в те, що всі біди та негаразди будуть подолані.

Це час радості та змін, духовного відновлення та роздумів.

У день світлого Христового Воскресіння бажаю всім вам миру та спокою, міцного здоров'я та людського щастя, Божого благословення всім і кожному!

Христос воскрес!

Воістину воскрес!

З повагою, Сумський міський голова Олександр Лисенко

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