Привітання Сумського міського голови Олександра Лисенка з Великоднем

Великдень символізує перемогу життя над смертю, добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою.
Цього дня з відкритою душею та чистим серцем ми об’єднуємо зусилля задля розбудови нашого рідного міста Суми. Просимо благодаті для себе та своїх рідних і близьких, утверджуємось у вірі в те, що всі біди та негаразди будуть подолані.
Це час радості та змін, духовного відновлення та роздумів.
У день світлого Христового Воскресіння бажаю всім вам миру та спокою, міцного здоров'я та людського щастя, Божого благословення всім і кожному!
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
З повагою, Сумський міський голова Олександр Лисенко
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