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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:18103

На Сумщине задержали россиянина-нелегала, который хранил боеприпасы

В Сумской области оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с работниками Национальной полиции обнаружили и изъяли у гражданина России боеприпасы, которые он хранил незаконно.

В ходе реализации заранее полученной оперативниками Госпогранслужбы информации о возможной причастности данного лица к противоправной деятельности, связанной с незаконным хранением боеприпасов, во дворе одного из частных домов с. Варачино Сумского района, где и проживал россиянин, общей межведомственной группой было обнаружено 17 патронов калибра 7,62 мм.

Сейчас в Сумской отдел полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

По факту обнаружения у 51-летнего мужчины патронов компетентными правоохранительными органами проводятся соответствующие следственные действия.

Кроме этого, пограничники выяснили, что россиянин незаконно проживал на территории Украины с 2001 года. По данному факту проинформированы работников миграционной службы для привлечения гражданина России к административной ответственности по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) КоАП.

Право Боеприпасы Нелегалы

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