Россиянина, который переправлял азиатов-нелегалов через границу, взяли под стражу По ходатайству прокуратуры взят под стражу россиянин, который переправил через границу нелегалов.

Прокуратура Сумской области сообщила о подозрении 25-летнему гражданину Российской Федерации, который переправил на территорию Украины граждан Вьетнама. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Автомобиль «Мерседес» с иностранной регистрацией сотрудники пограничной службы остановили в одном из приграничных сел Великописаревского района 2 апреля 2018 года. За рулем находился житель Киева, а в салоне, кроме 25-летнего россиянина, группа из пяти мигрантов из Вьетнама без разрешительных документов в возрасте от 16 до 38 лет, среди которых двое несовершеннолетних.

Сегодня, 5 апреля 2018 года, по ходатайству прокуратуры 25-летнему перевозчику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения за 136 тыс. грн залога.

Справка: задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.