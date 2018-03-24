Городские власти считают, что паводка в Сумах нет

Заместитель городского головы Александр Журба совместно с сумскими чрезвычайниками промониторил состояние наполнения водоемов в городе талой водой.
Осмотрели дамбу в районе Анновки и Веретеновки, Барановки и автовокзала.
Во время инспекции данных объектов выяснили, что вода идет на спад. Связано это с прогревом земли.
Поэтому по результатам проверки г-н Журба и специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения определили, что ситуация является контролируемой.
Напомним, что в течение недели специалисты данного структурного подразделения ежедневно мониторили состояние уровня воды в реке Псел, а также на других водоемах.
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