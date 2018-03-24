Городские власти считают, что паводка в Сумах нет Ситуация по наполнению водоемов города талой водой стабильна, сообщил заммэра Сум Александр Журба.

Заместитель городского головы Александр Журба совместно с сумскими чрезвычайниками промониторил состояние наполнения водоемов в городе талой водой.

Осмотрели дамбу в районе Анновки и Веретеновки, Барановки и автовокзала.

Во время инспекции данных объектов выяснили, что вода идет на спад. Связано это с прогревом земли.

Поэтому по результатам проверки г-н Журба и специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения определили, что ситуация является контролируемой.

Напомним, что в течение недели специалисты данного структурного подразделения ежедневно мониторили состояние уровня воды в реке Псел, а также на других водоемах.