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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07258

Городские власти считают, что паводка в Сумах нет

Ситуация по наполнению водоемов города талой водой стабильна, сообщил заммэра Сум Александр Журба.

Заместитель городского головы Александр Журба совместно с сумскими чрезвычайниками промониторил состояние наполнения водоемов в городе талой водой.

Осмотрели дамбу в районе Анновки и Веретеновки, Барановки и автовокзала.

Во время инспекции данных объектов выяснили, что вода идет на спад. Связано это с прогревом земли.

Поэтому по результатам проверки г-н Журба и специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения определили, что ситуация является контролируемой.

Напомним, что в течение недели специалисты данного структурного подразделения ежедневно мониторили состояние уровня воды в реке Псел, а также на других водоемах.

Общество Паводок

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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