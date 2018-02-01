У Сумах відкрилася виставка писанок У Конгрес-центрі СумДУ відкрилася виставка писанок «Писанковий всесвіт», яка об’єднала чисельних шанувальників цього унікального виду народного мистецтва.

Це щорічний традиційний захід, що відбувається у Сумах напередодні Великодніх свят за підтримки відділу культури і туризму.

«Писанка – це символ України, національне культурне надбання, яке відображає історію, звичаї та традиції українського народу, а також нерозривну єдність з попередніми поколіннями, – зазначила начальник відділу культури та туризму ради Наталія ЦИБУЛЬСЬКА. – Ми ставимо собі за мету розвиток та поширення писанкарства, як художнього явища і культурного феномену українського народу, виховання у дітей та молоді поваги до національної культури та історії».

Цьогорічний фестиваль «Писанковий Всесвіт» є невід’ємною складовою Всеукраїнського фестивалю писанок, що проходить вже восьмий рік поспіль в рамках міжнародного етнокультурного проекту Folk Ukraine.

На виставці можна побачити близько шести сотень різноманітних писанок, які є унікальними та неповторними і засвідчують, що це мистецтво не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Понад 300 юних сумчан долучилися до написання писанок, дотримуючись давніх традицій української розпису, і до створення колекції малюнків і витинанок на Великодню тематику. Зокрема, чудові писанкові колекції підготували учні та викладачі дитячої художньої школи ім. Лисенка, вихованці та педагоги народної студії образотворчого мистецтва «Країна мистецтва» Палацу дітей та юнацтва. Вихованці та педагоги-наставники продемонстрували відвідувачам різноманітні технології оздоблення великодніх писанок, виготовлення хатніх оберегів та розповіли про символіку цього виду мистецтва.

Окрім того, під час відкриття виставки відбулись майстер-класи для малечі з писанкарства, традиційне засідання Клубу писанкарів і творча зустріч з народними майстрами.

Усі охочі можуть оглянути експозицію писанок до 19 квітня. Опісля всі експонати направлять до дитячої художньої школи ім. Лисенка та Палацу дітей та юнацтва, де виставка буде проходити протягом року.