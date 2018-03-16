Юлия Джима взяла серебро чемпионата мира среди военных

В нем принимает участие и украинская сборная, в составе которой уроженцы Сумщины Артем Тищенко и Руслан Ткаленко и выпускница СумГУ Юлия Джима. Последняя сегодня в спринте заняла второе место, уступив только немке Франциске Хильденбрандт. Руслна Ткаленко занял восьмое место, Артем Тищенко был 44-ым. В командном спринте обе наших команды заняли третьим места.
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