Юлия Джима взяла серебро чемпионата мира среди военных Сегодня, 5 апреля, в Хохфильцене (Австрия) стартовал чемпионат мира по биатлону среди военнослужащих.

В нем принимает участие и украинская сборная, в составе которой уроженцы Сумщины Артем Тищенко и Руслан Ткаленко и выпускница СумГУ Юлия Джима. Последняя сегодня в спринте заняла второе место, уступив только немке Франциске Хильденбрандт. Руслна Ткаленко занял восьмое место, Артем Тищенко был 44-ым. В командном спринте обе наших команды заняли третьим места.

7 апреля украинские биатлонисты выйдут на старт гонки патрулей.