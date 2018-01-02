Завтра в Сумах будут решать, выключать ли центральное отопление 6 апреля состоится заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Одним из вопросов будет отключение отопления в связи с наступлением тепла. Место проведения - площадь Независимости, 2 (каб. 59). Начало - 9:00.