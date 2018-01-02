Завтра в Сумах будут решать, выключать ли центральное отопление

Одним из вопросов будет отключение отопления в связи с наступлением тепла.
Место проведения - площадь Независимости, 2 (каб. 59). Начало - 9:00.
«Служба 15-80» сообщает о порыв на сети отопления....
Тростянецкое ЖЭУ смогло снизить тариф на услуги по централизованному отоплению для населения....
Мэр Сум Александр Лысенко распорядился экономить средства на отопление....
Сегодня, 3 января, предприятию «Шостка-тепло» включили газ, и оно возобновило теплоснабжение домов и объектов социальной сферы в микрорайоне Капсюль....
В домах, которые отапливает предприятие «Шостка-тепло», нет тепла....