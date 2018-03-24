В финале второй лиги встретятся одесситы и роменчане Сегодня, 5 апреля, в Сумах прошли полуфинальные игры чемпионата Украины по футзалу во второй лиге.

В первой игре в манеже СумГУ одесский «Эпицентр К Таирова» обыграл сумчан из «Food Centre» 3:1. Во втором – роменский «Рятувальник» был сильнее черкасчан из команды «Шевченків край» 4:1. Завтра в17.00 пройдет матч за третье место, в 19.00 – финал.