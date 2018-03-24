В финале второй лиги встретятся одесситы и роменчане

В первой игре в манеже СумГУ одесский «Эпицентр К Таирова» обыграл сумчан из «Food Centre» 3:1. Во втором – роменский «Рятувальник» был сильнее черкасчан из команды «Шевченків край» 4:1.
Завтра в17.00 пройдет матч за третье место, в 19.00 – финал.
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