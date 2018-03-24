Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:57192

“СумДУ” добывает волевую победу в Черкассах

В первом матче раунда плей-офф студенческого чемпионата Украины подопечные Сергея Песоцкого со счетом 4:3 обыграли на выезде черкасский “Рятивнык-ЧИПБ”.

Побеждая по ходу первого тайма со счетом 2:0, сумчане, игравшие далеко не в оптимальном составе, разбазарили добытое преимущество и на перерыв уходили уже при счете 3:2 не в свою пользу. К счастью, во втором тайме ситуацию удалось изменить. Сначала Владислав Грибачев сравнял счет, а чуть позже Денис Зеленкевич, оформив “дубль”, вывел “политеховцев” вперед. Отметим, что ответная встреча команд состоится в Сумах уже в ближайший вторник.

“Рятивнык-ЧИПБ” (Черкассы) – “СумДУ” (Сумы) 3:4 (3:2)

“Рятивнык-ЧИПБ”: 71.Чмых – 3.Хорошковский, 7.Блонский, 8.Панченко, 10.Горбань, 11.Таранович, 12.Сумченко, 15.Агарин, 16.Черненко, 17.Вермянчук, 24.Дзюба

“СумДУ”: 12.Ситнер – 5.Зеленкевич, 8.Грибачев, 9.Нагернюк, 11.Куц, 15.Таранченко, 24.Колесник, 25.Игумнов, 27.Прощенко – 16.Нюкало, 21.Паламарчук

Голы: Панченко (12), Блонский (16, 17) – Игумнов (2), Зеленкевич (10, 35), Грибачев (24)

Предупреждения: Вермянчук (27)

Спорт МФК СумДУ Футзал

По тематике

Конотопские футзалистки стали вторыми в Украине
Сегодня 13:11

Конотопские футзалистки стали вторыми в Украине

В Полтаве завершился чемпионат Украины по футзалу среди девушек U17....

Вчера 20:41

В финале второй лиги встретятся одесситы и роменчане

Сегодня, 5 апреля, в Сумах прошли полуфинальные игры чемпионата Украины по футзалу во второй лиге....

Финал четырех второй лиги в Сумах можно посмотреть онлайн (трансляция)
Вчера 12:27

Финал четырех второй лиги в Сумах можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 5 апреля, в Сумах пройдут полуфинальные игры «Финала четырех» чемпионата Украины по футзалу среди команд второй лиги....

В Сумах пройдет «Финал четырех» футзальной второй лиги
04.04.2018 17:09

В Сумах пройдет «Финал четырех» футзальной второй лиги

5-6 апреля в Сумах пройдут решающие матчи чемпионата Украины по футзалу во второй лиге....

Сумчанин сыграет за сборную Беларуси по футзалу
03.04.2018 16:13

Сумчанин сыграет за сборную Беларуси по футзалу

3 и 4 апреля сборная Беларуси проведет два товарищеских матча с командой Литвы....

Новости

Привітання Сумського міського голови Олександра Лисенка з Великоднем
Сегодня 12:24
В Сумском районе хотели выделить почти 200 тысяч на карманную газету главы РГА
Сегодня 13:40
Конотопские футзалистки стали вторыми в Украине
Сегодня 13:11
В Конотопе автобус сбил велосипедистку
Сегодня 12:33
Коммунальные автобусы будут ездить аж до Барановского кладбища
Сегодня 11:54
Киевский рецидивист совершил разбойное нападение на частный дом в Шостке
Сегодня 11:44
Депутату Сумского горсовета будут снова избирать меру пресечения
Сегодня 11:27
Шахматисты с Сумщины заняли второе место на Всеукраинской гимназиаде
Сегодня 11:04
На Конотопщине открыли шлюз, чтобы не допустить подтопления
Сегодня 10:41
Сумчан приглашают присоединиться к необычному, но полезному флешмобу
Сегодня 10:31
Полицейские спасли бездомному вору жизнь
Сегодня 10:14
На Сумщине будут судить банду автоугонщиков
Сегодня 10:09
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.