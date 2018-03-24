“СумДУ” добывает волевую победу в Черкассах В первом матче раунда плей-офф студенческого чемпионата Украины подопечные Сергея Песоцкого со счетом 4:3 обыграли на выезде черкасский “Рятивнык-ЧИПБ”.

Побеждая по ходу первого тайма со счетом 2:0, сумчане, игравшие далеко не в оптимальном составе, разбазарили добытое преимущество и на перерыв уходили уже при счете 3:2 не в свою пользу. К счастью, во втором тайме ситуацию удалось изменить. Сначала Владислав Грибачев сравнял счет, а чуть позже Денис Зеленкевич, оформив “дубль”, вывел “политеховцев” вперед. Отметим, что ответная встреча команд состоится в Сумах уже в ближайший вторник.

“Рятивнык-ЧИПБ” (Черкассы) – “СумДУ” (Сумы) 3:4 (3:2)

“Рятивнык-ЧИПБ”: 71.Чмых – 3.Хорошковский, 7.Блонский, 8.Панченко, 10.Горбань, 11.Таранович, 12.Сумченко, 15.Агарин, 16.Черненко, 17.Вермянчук, 24.Дзюба

“СумДУ”: 12.Ситнер – 5.Зеленкевич, 8.Грибачев, 9.Нагернюк, 11.Куц, 15.Таранченко, 24.Колесник, 25.Игумнов, 27.Прощенко – 16.Нюкало, 21.Паламарчук

Голы: Панченко (12), Блонский (16, 17) – Игумнов (2), Зеленкевич (10, 35), Грибачев (24)

Предупреждения: Вермянчук (27)