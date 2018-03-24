В Сумах BMW подрезал троллейбус

Около 20:40 водитель автомобиля марки «BMW», двигаясь по ул. Героев Сумщины в направлении центра, решил обогнать троллейбус (бортовой номер № 153), следовавший по маршруту № 3 №Железнодорожный вокзал – Аэропорт№. Однако в результате маневра произошло столкновение. Никто из пассажиров не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения: у троллейбуса повреждено лобовое стекло и фара, у иномарки помят бампер. Подробности аварии выясняются непосредственно на месте происшествия в присутствии инженера по безопасности движения КП «Электроавтотранс» и экипажа патрульной полиции, сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.
Событие произошло 4 апреля около 00.10 в районе перекрестка улиц Горького и Нижнехолодногорская, где 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 2107 совершил...
Сегодня днем на пр. Лушпы мусоровоз при повороте чуть не потерял свой же мусорный бункер....
У автобуса «Сумы - Знобь-Новгородское» на ходу оторвалось колесо и угодило в автомобиль, ехавший навстречу....
В результате двух аварий с пострадавшими, которые произошли в Сумах и Белопольском районе, травмы различной степени тяжести получили пассажирка легковушки...
24 марта, около 9 часов утра, на 28-ом километре автодороги Н-12 «Сумы - Полтава», экипаж патрульной полиции обнаружил грузовой автомобиль...