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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:14268

В Сумах BMW подрезал троллейбус

Очередное ДТП с участием троллейбуса произошло сегодня, 5 апреля, возле фонтана «Садко».

Около 20:40 водитель автомобиля марки «BMW», двигаясь по ул. Героев Сумщины в направлении центра, решил обогнать троллейбус (бортовой номер № 153), следовавший по маршруту № 3 №Железнодорожный вокзал – Аэропорт№. Однако в результате маневра произошло столкновение. Никто из пассажиров не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения: у троллейбуса повреждено лобовое стекло и фара, у иномарки помят бампер. Подробности аварии выясняются непосредственно на месте происшествия в присутствии инженера по безопасности движения КП «Электроавтотранс» и экипажа патрульной полиции, сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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