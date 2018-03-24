В Сумах BMW подрезал троллейбус Очередное ДТП с участием троллейбуса произошло сегодня, 5 апреля, возле фонтана «Садко».

Около 20:40 водитель автомобиля марки «BMW», двигаясь по ул. Героев Сумщины в направлении центра, решил обогнать троллейбус (бортовой номер № 153), следовавший по маршруту № 3 №Железнодорожный вокзал – Аэропорт№. Однако в результате маневра произошло столкновение. Никто из пассажиров не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения: у троллейбуса повреждено лобовое стекло и фара, у иномарки помят бампер. Подробности аварии выясняются непосредственно на месте происшествия в присутствии инженера по безопасности движения КП «Электроавтотранс» и экипажа патрульной полиции, сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.