В Сумах завершается отопительный сезон Уже сегодня школы Сум отключат от тепла, так как дети идут на каникулы.

Сегодня к вечеру, по информации начальника управления образования и науки Сумского городского совета Антонины Данильченко, школы отключат от тепла, пишет UA:СУМИ.

Детсады и больницы – пока нет.

А с 9 апреля - прекратят подачу тепла и в жилой фонд. Это решили на комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в горсовете сегодня, 6 апреля.