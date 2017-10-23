В Сумах завершается отопительный сезон

Сегодня к вечеру, по информации начальника управления образования и науки Сумского городского совета Антонины Данильченко, школы отключат от тепла, пишет UA:СУМИ.
Детсады и больницы – пока нет.
А с 9 апреля - прекратят подачу тепла и в жилой фонд. Это решили на комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в горсовете сегодня, 6 апреля.
Чиновники отчитались, что через 4 недели после официального начала отопительного сезона все дома в городе с теплом....
Несмотря на то, что отопительный сезон официально стартовал три недели назад, до сих опр не все сумчане с теплом....
На сегодня коммунальщики не решили вопросы по двум домам и 57 жалобам от сумчан....
Педиатрическое отделение и женская консультация из-за холода в помещениях переехали по новому адресу....
Отопительный сезон стартовал неделю назад, однако до сих пор не во всех квартирах тепло....