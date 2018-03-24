На Сумщине будут судить банду автоугонщиков

Правоохранительными органами Сумщины обезврежена организованная преступная группа из трех человек, которые на протяжении 2017-2018 годов совершали кражи имущества из автомобилей, а также незаконно завладевали транспортными средствами на территории Сумской области.
Досудебным следствием установлено, что трое жителей г. Ромны, на момент совершения преступления одному из которых было 17, а другим по 18 лет, сорганизовались в устойчивую группировку с целью противоправного обогащения. Злоумышленники в вечернее время, прогуливаясь по городу, присматривались к транспортным средствам, которые были оставлены без присмотра. Далее, учитывая обстоятельства, или же похищали из салонов ценные вещи, забирали аккумуляторы и т.д., или же угоняли машины, которые затем разбирали на запчасти.
«От противоправных действий злоумышленников пострадали 12 владельцев транспортных средств в г. Ромны и г. Конотоп, которым нанесено более 400 тыс. грн материального ущерба. Сейчас благодаря принятым мерам машины, а также часть похищенного имущества возвращена законным владельцам», - рассказал прокурор отдела прокуратуры Сумской области Александр Иванющенко.
В настоящее время следствие завершено, прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт. Действия юношей квалифицированно частности по ч. 5 ст. 185 (тайное хищение чужого имущества, совершенное повторно организованной группой) и по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно организованной группой) УК Украины.
За содеянное всем участникам организованной преступной группы грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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