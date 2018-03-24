На Сумщине будут судить банду автоугонщиков До 12 лет лишения свободы грозит трем участникам ОПГ, которые специализировались на угоне транспортных средств.

Правоохранительными органами Сумщины обезврежена организованная преступная группа из трех человек, которые на протяжении 2017-2018 годов совершали кражи имущества из автомобилей, а также незаконно завладевали транспортными средствами на территории Сумской области.

Досудебным следствием установлено, что трое жителей г. Ромны, на момент совершения преступления одному из которых было 17, а другим по 18 лет, сорганизовались в устойчивую группировку с целью противоправного обогащения. Злоумышленники в вечернее время, прогуливаясь по городу, присматривались к транспортным средствам, которые были оставлены без присмотра. Далее, учитывая обстоятельства, или же похищали из салонов ценные вещи, забирали аккумуляторы и т.д., или же угоняли машины, которые затем разбирали на запчасти.

«От противоправных действий злоумышленников пострадали 12 владельцев транспортных средств в г. Ромны и г. Конотоп, которым нанесено более 400 тыс. грн материального ущерба. Сейчас благодаря принятым мерам машины, а также часть похищенного имущества возвращена законным владельцам», - рассказал прокурор отдела прокуратуры Сумской области Александр Иванющенко.

В настоящее время следствие завершено, прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт. Действия юношей квалифицированно частности по ч. 5 ст. 185 (тайное хищение чужого имущества, совершенное повторно организованной группой) и по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, совершенное повторно организованной группой) УК Украины.

За содеянное всем участникам организованной преступной группы грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.