Полицейские спасли бездомному вору жизнь Работники путивльской полиции обратили внимание на то, что 27-летний мужчина, подозреваемый в совершении мелкой кражи и не имеющий определенного места жительства, жалуется на зубную боль. Они доставили его к врачу, и специалист диагностировал гангрену щеки. Вывод был категоричен - если в течение суток не сделать операцию, мужчина умрет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Этого молодого человека знают едва ли не все работники Путивльского районного отделения полиции. В юности он попал не в ту компанию, и, как следствие, получил первую свою судимость. После смерти матери начались недоразумения с отцом, который, в конечном итоге, выгнал парня из дома. Не имея жилья, средства к существованию он добывал случайными заработками и мелкими кражами: то «подберет» оставшуюся без присмотра коляску, то снимет курточку, повешенную на просушку после стирки.

За совершение пяти таких преступлений в отношении него было открыто еще одно уголовное производство по ч.2 ст. 185 УК Украины (кража). Последний раз суд вынес решение о заключении молодого человека под административный арест, но парень на некоторое время исчез из поля зрения правоохранителей, поэтому его стали искать для выполнения решения суда.

Впрочем, он нашелся довольно быстро. В отделении, куда его пригласили на беседу, работники полиции обратили внимание, что он жалуется на боль в щеке, мол, заболел зуб. Зная, что сам бездомный к врачу не пойдет, его сопроводили к стоматологу. И, как оказалось, не зря. Заключение специалиста поразило всех - гангрена щеки. И если в течение суток не сделать операцию, тот обречен. Однако в местной больнице, учитывая сложность диагноза, сделать такую операцию было невозможно. Необходима была помощь областных специалистов.

«Молодого человека помыли и переодели, потом на ведомственной машине доставили в областную больницу, где ему была сделана сложная операция, - комментирует ситуацию начальник Путивльского отделения полиции Оксана Федченко. - На этом этапе к работникам полиции, собиравшим деньги на медикаменты, подключились волонтеры и депутаты облсовета. Бездомный, пройдя курс необходимого послеоперационного лечения, мог уже вернуться в путивльскую больницу, однако здесь возникла проблема. В силу специфики раны, а это по факту отсутствие щеки, ему было нельзя передвигаться общественным транспортом. Ведь любой случайный толчок мог вызвать большую кровопотерю, и, как следствие - быструю смерть. Поэтому мы приняли решение найти возможность и забрать своего подопечного своим транспортом, и впоследствии доставили его под надзор местных врачей».

Следует сказать, что молодой человек, будучи в медицинских учреждениях, вел себя на удивление спокойно, и не совершил ни одного правонарушения. Сейчас он направлен в Харьков, в одну из клиник для восстановления лица.